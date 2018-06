Machine in brand bij textielproducent Artex in Aarle-Rixtel, geen slachtoffers

Sjanny is nog even 'de baas van de school' in Beek en Donk

22 juni BEEK EN DONK - Nog heel even is Sjanny Kusters , zoals de kinderen van basisschool de Klokhuis in Beek en Donk haar noemen, 'de baas van de school'. Op 4 juli stopt ze en gaat ze verder als ZZP'er, wel in het onderwijs.