Man raakt zwaargewond nadat werk met olie fout gaat in Lieshout

Recensie Brabantse Kluis in Aar­le-Rix­tel, een prachtige pleister­plaats

19 juli AARLE-RIXTEL - De filosofie van chef Danny van der Linden van de Brabantse Kluis is topproducten op een eerlijke manier verwerken en de gast iets heerlijks voorschotelen. In het prachtige cultuurlandschap rondom een statig klooster in Aarle-Rixtel nemen we in de herberg de proef op de som. Beoordeling: 7,0