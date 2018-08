Man valt van ladder in Mariahout, traumahelikopter geland

Buiten of binnen, kinderthea­ter is een begrip in Mariahout

9 augustus MARIAHOUT - Het is een paar minuten voor half drie wanneer de markante gele Amerikaanse schoolbus van kinderdagverblijf Villa Vrolijk pontificaal voor het Buurthuis in Mariahout neergezet wordt. Enkele seconden later stappen tientallen kinderen uit. Het is al meteen duidelijk: er is een kinderactiviteit in het multifunctionele gebouw: de familiemusical Het grote piratenavontuur.