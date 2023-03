Mannenkapper Ahmed (20) wil furore maken met zijn barbershop: ‘Je brengt blijheid naar je klanten toe’

AARLE-RIXTEL – Van jongs af aan had hij maar een droom: kapper worden, net als zijn pa en broer. Nu heeft Ahmed Almallah met zijn 20 jaar een eigen mannenkapperszaak in Aarle-Rixtel. ,,Mijn moeder is trots op me, voor haar doe ik dit.’’

Het kappersvak is de van oorsprong Syriër uit Oss met de paplepel ingegoten. Op zijn 12de al heeft Ahmed Almallah voor het eerst een schaar in zijn hand. ,,Ik wilde kapper worden’’, vertelt de nu 20-jarige. ,,Het is voor ons een echt familievak, iedereen doet het. Ik heb er ook talent voor. Dat heb ik van huis uit meegekregen. In het begin ging het knippen natuurlijk niet meteen goed, maar doordat ik ging oefenen werd het steeds beter.’’

Van A naar B

Stap voor stap maakte Almallah zich het kappersvak eigen. Doordeweeks ging hij naar school - een mbo-opleiding tot kapper - en specialiseerde zich via een barbier-cursus, in het weekend gebruikte hij zijn vrienden als ‘oefenpop’. ,,Op m’n gemak ging ik van A naar B. Je moet ook veel werken om iets te bereiken. Dat heb ik dus ook gedaan; ik wilde per se beter worden.’’

Inmiddels gaat het knippen Almallah zo goed af dat hij sinds kort zijn eigen barbershop heeft geopend in Aarle-Rixtel; via via hoorde hij dat er een huurpand beschikbaar was. ‘Komt Goed’, zo heet de mannenkapperszaak omdat ‘het uiteindelijk goed is gekomen’: ,,Maar wel met een beetje hulp van mijn broer, hoor’’, lacht hij.

Moeder trots

Met zijn 20 jaar is hij nu eigen baas en dat vinden andere mensen wel bijzonder, merkt hij. ,,Sommigen zijn er zelfs van in shock. Dit was voor mij de juiste stap om verder te gaan. Gelukkig is mijn moeder trots op me. Dat is voor mij het belangrijkste. Zij is mijn motivatie, voor haar doe ik dit. Als zij trots is, dan ben ik ook gelukkig.’’ De lach van tevreden klanten helpt ook. ,,Je brengt blijheid naar je klanten toe. Dat vind ik er zo mooi aan.”

Almallah wil zijn zaak rustig laten groeien, hoopt eens personeel in dienst te kunnen nemen. ,,Daar heb ik nog alle tijd voor.”