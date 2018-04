Mariahout 85 jaar: 'Als je niet meedoet hoor je er niet bij'

Lezing in bieb Beek en Donk over verzet in Tweede Wereldoor­log

23 april BEEK EN DONK - Geschiedenis-leraar aan het Udens College Rob Knoops geeft op dinsdag 1 mei een lezing over het verzet in de bibliotheek aan de Otterweg 29 in Beek en Donk. 2018 is uitgeroepen tot ‘Jaar van Verzet’. Overal wordt dan extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.