Mariahout viert 85ste verjaardag uitbundig

MARIAHOUT - Ze houden wel van een feestje in Mariahout. Het dorp bestaat 85 jaar. Een officieel jubileum is dat niet, maar dat boeit ze niet. Op zaterdag 2 en zondag 3 juni wordt de verjaardag uitbundig gevierd. ,,Voor en door Mariahouters, we maken er met zijn allen een gezellig weekend van", zegt lid van het organisatieteam Mari Berkvens.

Omdat de zondag tevens de seizoensopening van het Openluchttheater is, zijn mensen van buiten het dorp overigens ook welkom. Als publiekstrekker komt daarom de formule 1 auto van Max Verstappen in de Mariastraat te staan, de wagen waarmee de jonge coureur in 2016 voor Red Bull wedstrijden reed.

Al sinds het 55-jarig bestaan van Mariahout wordt elke vijf jaar het lustrum gevierd. Daarvoor was er zelfs ieder jaar een dorpsfeest. ,,Dat is begonnen toen we vijftig jaar bestonden. Toen was het hier een week lang feest", vertelt mede-organisator Frans van Zeeland. Dat werd zo enthousiast ontvangen dat de gezamenlijke buurtverenigingen besloten om ieder jaar zoiets te organiseren. geen hele week, maar wel een weekend. Berkvens: ,,Dat bleek wel erg veel voor zo'n klein dorp, dus gingen we naar om de vijf jaar."

Quizavond

Op zaterdag bestaan de activiteiten uit een dorpszeskamp op het Oranjeplein, met een categorie voor kinderen vanaf groep 8 tot en met 15 jaar en eentje voor buurtverenigingen. De aanvang is 13.00 uur. 's Avonds wordt er in De Pelgrim een quizavond gehouden, met uiteraard Mariahout als hoofdthema.

Op zondag 3 juni is om 11 uur een mis, met mooi weer in het Openluchttheater en anders in de kerk. Meteen daarna wordt het vernieuwde Processiepark feestelijk heropend en beginnen de activiteiten in en om het theater en de Mariastraat. Deze doorgaande weg is daarvoor afgesloten, verkeer wordt omgeleid.

Op het programma staan onder andere een open podium met diverse voorstellingen en demonstraties, een braderie, een kindervlooienmarkt en een tentoonstelling van oude tractoren en landbouwwerktuigen en oude auto's en motoren. Daar is in elk geval ook een 85-jarige oldtimer te zien, net zo oud als Mariahout zelf.