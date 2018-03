Mestverwerker Den Ouden uit Helmond stopt met vloeibare mest

Exploitant van Chinees wokrestaurant in Mariahout aangehouden voor enorme hennepkwekerij

15:43 MARIAHOUT - Een 61-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor betrokkenheid bij de enorme hennepkwekerij die woensdag werd gevonden in een Chinees wokrestaurant in Mariahout. Het gaat om de exploitant van de zaak, die woensdag nog aangaf niets met de kwekerij te maken te hebben.