Zeskampliefhebbers kunnen hun lol op: Weekend vol uitdaging in Beek en Donk en Liessel

BEEK EN DONK/LIESSEL - Wie houdt van een leuke zeskamp kan dit weekend zijn lol op. In drie verschillende plaatsen staat een zeskamp voor leerlingen op het programma. Namelijk in Beek en Donk, Liessel en Asten.

Beek en Donk

Zo’n vijf- à zeshonderd basisscholieren deden zaterdag mee aan de 26ste editie van de Dorpszeskamp Beek en Donk. In vijftien spellen werden ze flink op de proef gesteld: van slingeren aan touwen, bierkratjes stapelen tot het traditionele water dragen. Duidelijk is dat wie deelneemt aan de dorpszeskamp niet bang moet zijn om nat of vies te worden.

Het Tarzan en Jane-spel van de Zeskamp.

,,Oh jasses”, roept een jongen die zich als eerste van zijn team waagt aan de gevreesde modderbaan. Compleet bedekt onder de stinkende donkerbruine modder probeert hij zo snel mogelijk zijn estafettestokje door te geven aan de rest van zijn team. Nogal een uitdaging, want de modderbaan slurpt de jongen letterlijk vast, waardoor het nogal wat kracht kost om er weer uit te komen.

Uitdagend

Dat geldt ook voor het spel waarbij deelnemers als een soort Tarzan en Jane naar de overkant moeten slingeren. ,,Vallen, vallen”, roepen de tegenstanders, al zijn ze wel zo sportief om ook een applaus te geven als het meisje vervolgens toch de overkant droog haalt. ,,Het moet ook wel een beetje uitdagend zijn, want anders is het niet leuk”, vinden Mart en Willem. Hun strategie voor hun volgende spel ‘rug schuiven’ hebben ze al bepaald. ,,Je moet je klein maken. Dan kom je het verst.”

Modderbad

Tussen de teams is nogal wat competitie. ,,Wij willen het echt beter doen dan de jongens uit hun onze klas. We laten zien dat wij als meisjes dit ook allemaal kunnen doen”, zeggen Daphne en Puck van team ‘Spice Girls’. Vorig jaar werd hun team laatste, dus ze willen het in ieder geval beter doen dan de vorige keer. Teamlid Juul voegt toe: ,,De spelletjes zijn leuk om te doen en we mogen dingen doen die je normaal niet mag doen, zoals dat modderbad.”

Deze zaterdag doen 44 teams mee aan twee scholencompetities: voor kinderen uit groep 5-6 en uit groep 7-8. Zondag verdedigen 35 teams met oudere jeugd en volwassenen de eer.

Liessel

Na drie succesvolle edities is het zeker: Liessel heeft er met de zeskamp een nieuwe traditie bij. Maar liefst dertig teams strijden dit weekend in diverse water- en luchtkussenspelen tegen elkaar op het zeskampterrein aan Het zand. De vijftien juniorenteams bijten zaterdag het spits af; de seniorenteams komen op zondag in actie.

Zeskamp Liessel.

,,De zeskamp is nu veel leuker en beter dan vorig jaar”, vinden vriendinnen Lize, Myrne en Lola van team ‘Power Girl’. Ook bij de vorige twee edities waren de vriendinnen erbij. ,,Het is gewoon erg gezellig. Ik kan het iedereen aanraden om mee te doen”, zegt Lola. Ondanks de ervaring blijven de spellen een uitdaging. ,,Vooral de stormbaan van 50 meter is zwaar, maar dan heb je daarna gelukkig weer waterspellen om af te koelen”, zegt Lize. Het enige mindere dat de meiden op kunnen noemen: “Het water is nog wel erg koud, brrrr.”

Water

Aan vallen in het water ontkomen de meiden deze zeskamp niet. Vrijwel elk spel vindt plaats in of bij het water. Naast traditionele zeskampspelletjes als sponzen uitknijpen en ladder hangen moeten de deelnemers ook een Fierljepbaan en stormbaan overwinnen. ,,Het is zwaarder dan gedacht, maar dan probeer je toch door te zetten en help je elkaar”, vertellen vriendinnen Meike, Myrthe en Hanne van team ‘Supergirls’. Wat het leukste is? ,,Gewoon alles wat bij het spel hoort”, vindt Meike.