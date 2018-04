Motorrijder naar het ziekenhuis na botsing met fietser in Beek en Donk

Wish-oprichter uit Beek en Donk maakt doorstart met podiumbouw­be­drijf

16:10 BEEK EN DONK - Oprichter Niels van Vijfeijken van festivalorganisatie Wish Outdoor maakt een doorstart met zijn podiumbouwbedrijf Stagekings dat in januari failliet werd verklaard. Van Vijfeijken (31) uit Beek en Donk heeft zelf de inventaris gekocht en zet het bedrijf in afgeslankte vorm voort, zegt curator Guido Sanders.