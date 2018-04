Muziek in de tuin van Beek en Donk slaat aan

BEEK EN DONK - Muzikanten uit eigen dorp gaan voor, en ook degenen die nog niet eerder in de Muziektuin in Beek en Donk hebben opgetreden. Bovendien moet het een gevarieerd programma zijn. De Stichting Muziektuinpodium kan het zich veroorloven eisen te stellen, want er is meer dan genoeg aanbod. ,,Al hebben we eigenlijk niets te bieden", lacht voorzitter Cees van Welie. ,,Alleen een gratis consumptie."