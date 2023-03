Na net geen 125 jaar stopt gemengd koor De Klokkengieters: ‘Nog één goed concert’

Het was een begrip in Aarle-Rixtel en omstreken. Gemengd koor de Klokkengieters zou volgend jaar de 125 jaar aantikken. Dat jubileumjaar wordt niet gehaald: de club stopt nu noodgedwongen.

De oorzaak: een geringe tot geen aanwas van nieuwe leden. ,,We hebben nog maar weinig leden die in de 60 zijn. De gemiddelde leeftijd zit tussen de 75 en 80 jaar en er komen niet echt nieuwe leden bij”, aldus voorzitter Marie-Louise Stevens. ,,En de mensen die in het koor zitten worden ouder. Hun stem en gezondheid gaan achteruit, ze willen niet meer in de avond over straat en sommigen wilden zelfs helemaal stoppen.’’

‘Het hakte er in’

De Klokkengieters hebben de grootste klappen ontvangen tijdens de coronacrisis. Drie jaar lang kon de club niet acteren zoals ze gewend is. ,,Vergis je niet, dat was een moeilijke tijd. Met mijn medebestuurders heb ik buiten vergaderd om toch het contact te houden. Dat werkt gewoon niet. We hebben ook contact proberen te houden met onze leden en het publiek, maar het hakte er toch hard in.’’

Dat maakt het niet minder zuur dat het gezelschap dit jaar, net voor het 125e jubileumjaar, gaat stoppen. Volgens Stevens was het niet te voorkomen. ,,Onder jongeren leeft een beeld dat het koor alleen voor mensen van onze leeftijd is. Dat klopt deels ook wel; onze muziek spreekt jongere mensen niet meer aan. Hun muzikale beleving is anders. Daardoor stoppen veel koren. Dat hoort denk ik ook een beetje bij deze tijd.’’

Zestig of zeventig jaar lid

Ze zit zelf tien jaar lid van het koor. Dit is nog kort vergeleken met mede-koorleden. Sommigen zingen zelfs wel zestig of zeventig jaar bij de Klokkengieters. ,,Afscheid nemen doet altijd pijn, zeker als je er al zo lang bij hebt gezeten als sommigen van ons.’’

Quote Dan kun je per se 125 jaar willen bestaan, maar we kunnen beter stoppen nu we nog presteren Marie-Louise Stevens, Voorzitter van De Klokkengieters

Volgens de Helmondse stonden de Klokkengieters altijd bekend als een ‘gerenommeerd koor met goede muziek’. ,,We wonnen concoursen gewonnen, traden op in het buitenland. Dat waren mooie tijden. Het betekent ook dat je op je hoogtepunt moet stoppen. We hebben een steeds kleinere bezetting van mensen. Dan kun je per se 125 jaar willen bestaan, maar we kunnen beter stoppen nu we nog presteren en nog één goed, laatste concert geven.’’

De mooie momenten mogen niet vergeten worden, stelt ze. Bijvoorbeeld het eeuwfeest en daarna het 115-jarig bestaan. ,,Met concerten, een feestdag en buitenlandse reis hebben we dat goed gevierd. Aan die tijd denken we nog vaak terug. Mooi was dat.’’

‘De stem is het mooiste instrument’

Het koor geeft zondag 19 maart in de kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie van Aarle-Rixtel zijn laatste concert. Om 15.00 uur. Stevens: ,,De menselijke stem is het mooiste instrument. De onze willen we nog één keer laten horen. Dat gaat heel mooi worden, daar ben ik van overtuigd.’’