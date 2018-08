Niet op zondag maar zaterdag naar de kerk in Lieshout

LAARBEEK - De Eustachiusparochie in Laarbeek gaat vanwege een beperktere beschikbaarheid van priesters en de daling van bezoekers de mistijden aanpassen. Grootste verandering is dat de mis in Lieshout van zondagochtend naar zaterdagavond gaat.

Nu zijn er zondagochtend in de Laarbeekse Eustachiusparochie nog drie eucharistievieringen tegelijkertijd om half tien, te weten in Lieshout, Aarle-Rixtel en bij Missieklooster Heilig Bloed. Het parochiebestuur heeft ervoor gekozen om per 1 november de mis in Lieshout te verschuiven naar zaterdag 19.00 uur.

,,We hadden ook die in Aarle-Rixtel kunnen verzetten, maar voor mij was direct duidelijk dat het Lieshout moest worden", geeft pastoor Jos Verbraeken aan. Hij is voorzitter van het parochiebestuur. ,,Vroeger, en dan heb je het wel over tig jaar geleden, was daar een goede zaterdagavondviering. Ik hoop dat het daar weer terugkomt."

Toekomst

Door de verplaatsing naar zaterdag, wordt de viering in Mariahout op zaterdag niet meer om 18.30 uur, maar 17.30 uur gehouden. ,,Dan kan eventueel dezelfde voorganger die missen doen", verduidelijkt Verbraeken. ,,De mensen in het parochiebestuur die uit Lieshout komen, zijn er blij mee. Het is pas net bekend, dus er zullen ook mensen zijn die het minder prettig vinden, maar die geluiden heb ik nog niet opgevangen. Ik ben wel heel blij dat we zo voor elke kern in Laarbeek de mis kunnen behouden. Misschien dat dat in de toekomst ook moet veranderen, maar zover wil ik niet vooruitkijken."