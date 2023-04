Nieuwe, gezegende kostuums voor het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Aarle-Rixtel

Jonge Veldho­venaar hakt met kapmes in op 14-jarige in Eindhovens park en draait jeugdgevan­ge­nis in

EINDHOVEN - Met een machete zat hij achter een jongen aan in het Philips van Lenneppark. Met dat kapmes sloeg hij enkele pezen en zenuwen in de pols van zijn slachtoffer doormidden. Daarom moet een jonge Veldhovenaar de cel in.