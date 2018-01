Nummerke3 wint Kwizut Beek en Donk voor de derde keer

Hand­te­ke­nin­gen­ac­tie #carnavalvrij binnen één dag al op de helft

21:34 LIESHOUT - Het loopt storm met de handtekeningenactie voor twee vrije dagen met carnaval. De online petitie #carnavalvrij was zondagmiddag al bijna 20.000 keer ondertekend. Het burgerinitiatief om carnaval als nationaal feest op de kaart te zetten is een reclamestunt van Bavaria. Met 40.000 handtekeningen gaat de bierbrouwer de petitie aan de Tweede Kamer aanbieden. Dat is de eerste stap om een wetswijziging gedaan te krijgen.