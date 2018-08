Opluchting om terugkeer slogan 'Zo. Nu eerst een Bavaria': 'Goede dingen moet je niet veranderen'

LIESHOUT - Zonder het groot aan te kondigen heeft bierbrouwer Bavaria zijn oude vertrouwde slogan 'Zo. Nu eerst een Bavaria' in ere hersteld. De slogan 'Welcome to the Family', die sinds een jaar of twee werd gebruikt, blijft wel in andere landen gehandhaafd. Klanten reageren overwegend positief. ,,Goede dingen moet je niet veranderen."

Bavaria start in oktober met een nieuwe campagne om de slogan opnieuw onder de aandacht te brengen, maar sinds deze maand komt de bekende slagzin al voorbij op televisie, waaronder bij Veronica Inside. De Lieshoutse bierbrouwer is de officiële sponsor van het voetbalpraatprogramma.

Verbindende factor

In november 2016 stopte Bavaria uit het niets met 'Zo. En nu eerst...'. De naar eigen zeggen grootste onafhankelijke familiebrouwerij ter wereld vond het na dertig jaar tijd voor een modernere boodschap en wilde met 'Welcome to the Family' de kracht van bier als verbindende factor benadrukken.

,,Bier verbroedert en brengt mensen samen. Daarom willen we deze universele boodschap uitdragen. Eerst in Nederland en vervolgens in alle landen waar Bavaria actief is'', zei de marketingdirecteur toentertijd.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Positieve reacties

'Welcome to the Family' werd echter wisselend ontvangen. Veel klanten konden de slagzin maar moeilijk aan het merk Bavaria koppelen. Mede om die reden is besloten om de oude leus terug te nemen.

De eerste reacties zijn overwegend positief. ,,Hele verstandige keuze", schrijft Rick Maresch bijvoorbeeld op Twitter. Ook Marielle Krouwel is opgelucht. ,,Godzijdank. Sommige dingen zijn te goed om weg te doen."

Jubileum

Bavaria, tegenwoordig onderdeel van Swinkels Family Brewers, viert volgend jaar haar driehonderdjarig bestaan. Naast Bavaria worden daar ook merken als Swinckels gebrouwen.

Het bedrijf verkoopt in 120 landen bier en is ook moederbedrijf van merken als Palm, Hollandia, Rodenbach, Steenbrugge en Schultenbräu. Volgens de familie is Bavaria als naam van het bedrijf te beperkt, gezien de grote verscheidenheid aan merken die de brouwer produceert.