PIT-controle bij agrariër in Lieshout en Mariahout

Streekar­chief: 'Samen ambassa­deurs zoeken'

13 juni BEEK EN DONK - Ze zijn in elk geval in gesprek, de leiding van het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven (RHCe) en de ongeruste geschiedkundigen uit de Peel. En ze blíjven in gesprek, zo werd dinsdagmiddag afgesproken tijdens een bijeenkomst in Beek en Donk. Maar of het RHCe kan voldoen aan alle wensen vanuit deze groep gebruikers, is zeer de vraag. Uiteindelijk is het gewoon een centenkwestie.