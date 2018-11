Poëtische herinneringen tijdens veteranenherdenking in Beek en Donk

Denkt hij aan zijn tijd in Irak, dan doemt de kleur sepia op. Het gebeurde ook toen hij de tekst voor zijn toespraak tijdens de 26ste herdenking van de Laarbeekse veteranen schreef. ,,Voordat de letters getypt worden, verkleurt het wit voor het ogen in een sepia-achtige tint. Ik staar wat voor me uit en de herinneringen in sepia buitelen over elkaar heen, ze krijgen weer kleur.''