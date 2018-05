Presentatie coalitieakkoord en installatie wethouders Laarbeek

Doordat iedere partij in Laarbeek een wethouder krijgt, schuift in elk van de vijf fracties een nieuw raadslid aan. Eén gezicht is helemaal nieuw in de Laarbeekse gemeenteraad: Harriette van Delden uit Aarle-Rixtel. Zij is het negende raadslid voor PNL, waar fractievoorzitter Ria van der Zanden wethouder wordt. Frans van Zeeland, gestopt als wethouder voor ABL, keert terug in de raad. Monica Slaets neemt zijn plaats als wethouder in. Van Zeeland stond op een onverkiesbare plek op de kieslijst, maar is met voorkeursstemmen gekozen.