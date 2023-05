PVV stelt schriftelijke vragen over onveilige situatie N615

Wat kost een dagje Harmony of Hardcore en 7th Sunday en andere vragen over tweedaags Pinkster­fes­ti­val in Erp

ERP – Harmony of Hardcore en 7th Sunday Festival. Volgende week zaterdag en zondag staat het terrein De Roost in Erp weer in het teken van deze twee festivals. Het festival op zaterdag is al weken uitverkocht, voor de zondag is nog een klein aantal tickets beschikbaar. Beide dagen trekken naar schatting 45.000 bezoekers. Een aantal praktische vragen en antwoorden op een rijtje.