Romke Swinkels gaat Bavaria Nederland leiden

Frank van der Meijden tweede bij NK wielrennen voor burgemees­ters

3 september Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek is vrijdagmiddag tweede geworden bij het NK wielrennen voor burgemeesters. In Lisse moest Van der Meijden Joost Oostrum (Berkelland) voor zich dulden. Marco Out uit Assen werd derde.