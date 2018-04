Ruim 60.000 euro opgehaald in Collecteweek Laarbeek

Er is al wel een telling per kern gedaan. In Lieshout is 13.390 euro opgehaald (928 meer dan in 2017), in Mariahout 7288 euro (301 euro meer), in Aarle-Rixtel 15.884,25 euro (171,15 euro minder) en in Beek en Donk 26.603,13 (1875,29 euro meer).