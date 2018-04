Running Team Laarbeek haalt met Nelli Cooman Bevrijdingsvuur op

Het wordt in estafettevorm al lopend naar Laarbeek gebracht, een tocht van circa 85 kilometer. De lopers worden begeleid door fietsers en busjes. In Mariahout krijgen ze een ontbijt aangeboden door de voetbalclub. De hele route door Laarbeek rijden oude legervoertuigen mee plus tientallen lopers van verschillende Laarbeekse verenigingen. In elke kern wordt het vuur ontstoken en even stilgestaan bij de bevrijding; in Mariahout om ongeveer 10.00 uur, een half uur later in Lieshout, in Aarle-Rixtel circa 11.15 uur en de finish in de muziektuin in Beek en Donk is naar verwachting om 12.10 uur. Daar overhandigt Nelli Cooman het bevrijdingsvuur aan de burgemeester of een der wethouders. Dat is tevens de start van het muziekprogramma in de Muziektuin dat duurt tot ongeveer 17.00 uur.