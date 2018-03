Statushouders aan slag in kassen in Someren

14:08 HELMOND - Een proef om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan het werk te krijgen bij tuinders in Someren krijgt een vervolg. Werkbedrijf Senzer, tuinbouworganisatie ZLTO, diverse regionale ondernemers en ROC Ter Aa slaan de handen ineen om dertig vluchtelingen aan een contract te helpen. En hen tegelijkertijd te laten inburgeren. Ze gaan niet alleen in kassen aan de slag, maar ook bij Dorel (maxicosi's) en Huijbregts Food in Helmond.