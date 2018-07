Ryan van den Akker uit Beek en Donk: 'Een ouwe hippie, dat ben ik'

Konijnen­hok van Aarle naar Singapore sturen

20 juli AARLE-RIXTEL - Hij verhuisde van de garage van zijn ouders naar zijn eerste eigen pand en dacht daar wel een jaar of twee/drie te kunnen zitten. Maar anderhalf jaar later zetelt Mark Nooijen uit Aarle-Rixtel wederom in een nieuw gebouw, dat bijna vier keer zo groot is als het oude. De groei van zijn webwinkel lijkt niet te stuiten.