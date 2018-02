Schaatsen op D'n Heikant in Aarle-Rixtel

In Eersel ontvoerde baby Hannah is terecht, meisje en ouders gevonden in Duitsland

26 februari EERSEL - Het baby'tje dat maandagochtend kort na 9.00 uur door haar biologische ouders werd ontvoerd op de parkeerplaats bij de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel, is terecht. Dat maakte de politie maandagavond bekend. Het meisje verkeert in goede gezondheid. Hannah werd samen met haar ouders rond 20.00 uur gevonden op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. De ouders zijn aangehouden en het kindje is in veiligheid gebracht.