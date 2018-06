Sjanny is nog even 'de baas van de school' in Beek en Donk

Wens college Laarbeek: 72 huizen erbij in Aar­le-Rix­tel

21 juni AARLE-RIXTEL - De tijd van praten over wáár in Aarle-Rixtel zou moeten worden gebouwd, is voorbij. Het Laarbeekse college heeft 5 plekken aangewezen die voorrang krijgen en het gaat daarbij om 72 woningen.