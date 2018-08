Steun voor bedreigde Van der Meijden in Laarbeek

De D66-minister heeft woensdag in een persoonlijk gesprek met Van der Meijden 'absolute steun' toegezegd. ,,Daar waar we als Rijk kunnen helpen, doen we dat. Het is onacceptabel dat iemand die dag en nacht voor zijn gemeente in de weer is, wordt bedreigd'', zo laat Ollongren via haar woordvoerder weten.

In opdracht van Ollongren is er inmiddels een team opgericht om bedreigde bestuurders te ondersteunen. Ook commissaris van de koning Wim van de Donk zegt de Laarbeekse burgemeester 'op alle mogelijke manieren' te ondersteunen. ,,Het bedreigen van bestuurders is een dikke rode streep waar we niet overheen mogen", vindt hij.

Voorop

VVD-Kamerlid Arno Rutte vroeg minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie al eerder om een debat over ondermijning van het openbaar bestuur. Dat debat heeft -tot frustratie van Rutte - nog steeds niet plaatsgevonden. ,,Burgemeesters gaan voorop in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Ze verdienen daarin alle steun", vindt Rutte.

De VVD'er zegt van burgemeesters te horen 'dat het vaak eenzaam is in de strijd tegen de (ondermijnende) criminaliteit'. ,,En dat is zorgelijk. Het wordt nog erger als ze ook nog bedreigd worden, iets dat helaas steeds vaker gebeurt. Beveiliging moet in zo’n geval snel en afdoende geregeld worden.'' Rutte wil hier Grapperhaus op aanspreken. ,,We mogen de burgemeesters niet in de kou laten staan.''

Vervelend

De Laarbeekse politiek is al langer van de bedreigingen op de hoogte en staat vierkant achter haar burgemeester. Een aantal raadsleden noemt het wel 'zeer vervelend' dat ook omwonenden van Van der Meijden zich bedreigd voelen. ,,Wij vinden dat de buurt geen last mag hebben omdat de burgemeester toevallig in de straat woont", stelt CDA-fractievoorzitter Marcel van der Heijden. ,,Ik snap dat de buurt nu niet happy is. Maar wat je eraan kunt doen weet ik niet. Dat moet je aan de deskundigen overlaten en ik hoop dat de politiek daarin meegenomen wordt. Ik vind wel dat de burgemeester gewoon zijn werk moet kunnen doen."

In de Beek en Donkse buurt waar Van der Meijden en zijn vrouw wonen, wordt wisselend gereageerd op de bedreigingen. ,,De burgemeester is er wel altijd open over, als er iets is kunnen we altijd aankloppen", zegt een buurtbewoner die net als veel anderen niet met zijn naam in de krant wil. ,,Maar ik kan me voorstellen dat je als directe buurman toch wat minder blij bent."