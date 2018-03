Stoet Harley Davidsons verwacht bij jubilerende motorclub Aarle-Rixtel

Nog maar 17 jaar was hij, toen Twan van Hout bij de Aarlese Harley Davidsonclub Liberator kwam. ,,Ik mocht met een proefrijbewijs rijden." Inmiddels is hij veertig jaar lid van de club en zit hij in het bestuur.

In 1978 is HDC Liberator door zes motorvrienden opgericht, onder wie Van Hout senior. Zondag 25 maart is dat veertig jaar geleden, en niet geheel toevallig is dat net tijdens het jaarlijkse motorweekend in Aarle-Rixtel.

Bij moeder achterop

In de beginjaren waren leden zonder Harley nog welkom. ,,Als je maar bier kon drinken en 25 gulden betaalde", lacht medebestuurslid Marion Swaanen. Het is van begin af aan een gezelligheidsclubje geweest met als enig doel samen toertochten maken, rally's rijden en weekendjes weg. ,,Mijn eerste rally reed ik bij mijn moeder achterop", vertelt Van Hout. ,,Die had toen nog een Suzuki. Mijn vader had al wel een Harley, een tweede kon nog niet."

De club is met 46 leden een van de kleinere clubs die aangesloten zijn bij de Federatie, maar heeft ook nooit veel groter willen zijn. Maximaal vijftig. Er is ooit nog een ledenstop met wachtlijst geweest. Het oudste lid is 80 en die is volgens het bestuur twee jaar geleden nog naar een rally in Oostenrijk gereden. De jongste is circa 35 jaar oud. Gemiddeld middelbare leeftijd dus. ,,Je moet wel een Harley kunnen betalen", stelt Van Hout.

Openingsrit

HDC Liberator heeft het vanwege zijn jubileum voor elkaar gekregen dat de Federatie van Harley Davidsonclubs (circa 2000 leden) zondag zijn jaarlijkse openingsrit naar het evenemententerrein aan de Lieshoutseweg rijdt. Die zullen er tussen 14.00 en 14.30 uur zijn.

Het jaarlijkse Motorweekend is een ontmoeting van nationale en internationale motorrijders. Het is een beurs waar Harley Davidson motoren te bewonderen zijn, en waar onderdelen, kleding en aanverwante spullen worden verhandeld.

Beide dagen is er live muziek met op zaterdagavond in de feesttent de bands Bulldog LT en Third Half. De entree is gratis.