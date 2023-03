Streep door gemakswinkel met woningen bij entree van Mariahout

Dief verkoopt dure elektri­sche fiets tijdens proefrit en meldt aan de politie dat hij is beroofd

HELMOND - Een 27-jarige dief is dinsdag opgepakt, nadat hij er tijdens een proefrit met een elektrische fiets vandoor ging in Helmond. Hij verkocht de fiets ter waarde van zo'n 4000 euro voor 40 euro aan een heler. Daarna belde hij de politie en zei dat hij was ‘beroofd’.