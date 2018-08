Syriër (18) die burgemeester Laarbeek met dood bedreigde, werd onlangs opgepakt na vechtpartij Helmond

Live via TwitterDEN BOSCH - Voor bedreiging van burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek is vrijdag tegen een Syrische jongeman twee weken jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. De achttienjarige man bedreigde de burgemeester eind vorig jaar met de dood tijdens een ontmoeting op het gemeentehuis in Beek en Donk.