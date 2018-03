’t Hof van Liessent opent Heemhuis in centrum Lieshout

Binnenlopen bij politie in Peelregio moeilijker

22 maart HELMOND - Binnenlopen bij de politie om bijvoorbeeld aangifte te doen, wordt in de Peelregio een stuk lastiger. Per 1 april schrapt de politie de publieksfuncties van de bureaus in Gemert en Asten en van de steunpunten in Beek en Donk, Deurne en Someren.