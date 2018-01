Tienerwerk Boemerang in Beek en Donk is gered

Het nieuwe bestuur bestaat uit Diego Bloemendaal, Corinne Pennings en Wendy Aikema en wordt ondersteund door Jongerenwerker Asja Huibers. ,,Bij iedere activiteit komen zestig tot zeventig kinderen en tot mijn verbazing hoorde ik almaar dat Boemerang zou stoppen", vertelt Wendy Aikema. ,,Iedereen heeft het druk, ik ook, maar ik vond toch dat ik het moest doen."

De vorige bestuursleden hebben Boemerang vijf jaar geleden opgericht. Ze zijn ermee gestopt, onder meer omdat hun kinderen de tienerleeftijd niet meer hebben.

Spierziekte

Het clubje is voortvarend aan de slag gegaan. ,,We kenden elkaar van tevoren eigenlijk niet, maar het gaat super", zegt Corinne Pennings. Beide vrouwen hebben kinderen in de doelgroep. Diego Bloemendaal niet. Met zijn 18 jaren is hij de doelgroep net ontgroeid en daarom een welkome aanvulling als bestuurslid. ,,Door een spierziekte heb ik geen werk. Ik hielp al bij tienerwerk Cendra in Aarle-Rixtel en ben hier ook voor gevraagd", legt hij uit.

Via Diego heeft tienerwerk een link met Join Us, die gebruikmaakt van hetzelfde jeugdhonk. Deze club richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar die het moeilijk vinden om vrienden te maken. Er is al meteen een match: de jongeren van Join Us gaan als vrijwilliger helpen bij de carnavalsdisco van Boemerang.

Het bestuur is ongeveer gehalveerd ten opzichte van voorheen. ,,We leunen op een grote groep vrijwilligers", verklaart Pennings. ,,Eén per tien kinderen per activiteit is minimaal."

Disco-avond

Er is iedere maand een disco-avond in het honk in het Ontmoetingscentrum. Spelletjes spelen of op de bank hangen mag dan natuurlijk ook. Daarnaast groeit de lijst met ideeën voor activiteiten gestaag. Om maar iets te noemen: een quizavond, een dropping, BMX'en en stuntsteppen, darten, paintballen of naar een klimparcours. Kinderen kunnen zich per activiteit gratis aanmelden.

Tienerwerk Laarbeek krijgt subsidie, maar omdat de extra activiteiten niet altijd goedkoop zijn, wordt ook naar sponsoren gezocht.