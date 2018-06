Toppers als Gerard Joling en René Froger op Openluchttheater Mariahout

MARIAHOUT - Met artiesten als Gerard Joling, René Froger en Jeroen van der Boom had Openluchttheater Mariahout woensdagavond Nederlandstalige toppers op het podium staan. Het publiek genoot van de muziek en de sfeer tijdens de opnames van Sterren NL Muziekfeest in de Zomer.

"Lekker meeblèren. Dat is onze hobby", lachen Ursula Bouwmeester en Corine Buitendijk. "We zijn hier voor de gezelligheid en de muziek. Van de meeste artiesten kennen we alle liedjes." De twee vriendinnen zijn woensdagavond uit Udenhout en Alphen naar Mariahout gekomen voor het Sterren NL Muziekfeest in de Zomer. Avrotros had Openluchttheater Mariahout geselecteerd om opnames te maken voor het gelijknamige televisieprogramma. En dat levert met René Froger, Danny de Munk, Jelle B, Jannes, Django Wagner, Samantha Steenwijk, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en gastheer Jan Smit een buitengewoon affiche op. "Een unieke kans", vindt ook Erik Relou, voorzitter van Openluchttheater Mariahout. "Onze grootste voorstellingen zijn eigenlijk altijd wel muziek-gerelateerd. Maar zo'n cast als vanavond binnenhalen is voor ons niet te betalen. Avrotros regelt alles, van de kaartverkoop tot de beveiliging. Dankzij de uitzending krijgen we bovendien de kans om landelijk op de kaart te komen. En we trekken publiek uit het hele land."

Volledig scherm Tros Muziekfeest in Openluchttheater Mariahout Bron: Woods Fotografiie © Woods Fotografie

Groupies

"Wij hadden nog nooit van Mariahout gehoord", lachen Kayliegh, Kim en Lisa ter bevestiging. De drie vriendinnen zijn speciaal uit Rotterdam gekomen, leggen ze uit: "Lisa is jarig, dus we dachten: 'We doen eens gek'. We zijn een beetje groupies van Samantha Steenwijk. Maar we komen vooral voor de gezelligheid."

De sfeer is ook wat Anke Creemers en Lisette van Lieshout trekt. Ze bezoeken het muziekfeest vanuit Nijnsel. "Met ons tennisclubje", vertellen ze vrolijk. "Hoewel het tennissen eigenlijk bijzaak is. Als we maar kunnen stappen. Wanneer er iets te doen is zijn we er."

Gecast

Rob Wagenmans zit ondertussen met een groep vrienden vlakbij het podium. "We zijn gecast!", lacht de inwoner van Mariahout enthousiast. "Ze zochten jonge mensen om vooraan te zitten. En toen kwamen ze bij ons uit."

Verder naar achteren zit Arnie van den Hurk. Nederlandstalige muziek is niet haar eerste keus, vertelt de Lieshoutse. Maar ze zingt desondanks alles mee. "Vanwege mijn vriendinnen en mijn wederhelft", legt ze uit. "Zij hebben me meegenomen. Op feestjes wordt vaak Nederlandstalig gedraaid. Ik ben ook bij Rihanna in Antwerpen geweest. Dat vind ik mooier. Maar dit is gezelliger."

Setting

Anne van Deursen geniet om haar eigen reden. "Ik speel hier bij het toneel", vertelt de inwoonster van Beek en Donk. "Het is eervol dat zoiets hier is, vooral in de setting van het openluchttheater."