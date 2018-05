Trio El Viento op Raadhuispodium Beek en Donk

OM eist 31,3 miljoen van 'brein' Brabantse en Limburgse tuinfrau­deurs

10:55 DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 31,3 miljoen euro van de hoofdverdachte in een grote, slepende strafzaak wegens fraude door een groep Brabantse en Limburgse tuinders. Het bedrag is de criminele winst die de zeventigjarige Theo van K. als brein achter de belastingfraude volgens de officier van justitie heeft behaald en staat in de vordering die tegen hem is ingediend. De strafzaak tegen de ondernemer, die in Polen woont, begint volgende week.