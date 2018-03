Trotse nieuwe inwoners van De Peel

LAARBEEK - Voor veertien vluchtelingen in Laarbeek was het gisteren feest. Zij hebben de nieuwe integratiecursus afgerond en kregen een certificaat én bloemen uitgereikt.

Moeilijk? ,,Nee, helemaal niet, de docent heeft het heel goed uitgelegd", vertelt de Syrische Fahima Werdi in verstaanbaar Nederlands. Zij en haar man Touni Kasbar zijn twee van de veertien Laarbeekse statushouders (vluchtelingen mogen blijven) die de nieuwe integratiecursus hebben afgerond. Gisteren ondertekenden twaalf Syriërs en twee Eritreeërs de zogenaamde participatieverklaring, gevolgd door een feestje met familie en vrienden.

De cursus - officieel participatieverklaringstraject (PVT) - is vorig jaar door het Rijk verplicht gesteld om vluchtelingen sneller te laten integreren. Gemeenten krijgen er extra geld voor en vullen hem gedeeltelijk zelf in, maar gezondheidszorg, normen en waarden en financiën zijn verplicht.

,,We hebben over de belastingdienst geleerd, hoe dat moet met de computer. En hoe je geld moet sparen, een rijbewijs halen en een auto kopen", somt Fahima op. Haar groep is in Laarbeek de eerste met een certificaat, andere gemeentes in de regio zijn al wat verder.

Volledig scherm Laarbeekse statushouders © -

Asten en Someren verwerken de integratie-lessen sinds het najaar van 2016 in de taalgroepen, nog vóór het officieel moest. In oktober hebben in elk van de twee gemeenten dertig statushouders al de verklaring getekend, voornamelijk Syriërs en Eritreërs en een enkele Afghaan en Iraniër.

Overigens zijn die taalgroepen erg praktisch en breed opgezet. Bijvoorbeeld het dorp ingaan om iets te kopen op de markt (hoe doe je dat, Nederlands oefenen), de zorgverzekering (wat is dit, hoe werkt dat) of normen en waarden (vrijheid van geaardheid, vrijheid van meningsuiting).

Helmond heeft de PVT opgezet als een menukaart. Naast de verplichte vakken kunnen deelnemers bijvoorbeeld kiezen voor een empowermenttraining voor vrouwen of juist voor mannen. Daarnaast wordt, net als in de andere gemeenten, per statushouder bekeken wat nog meer nodig is voor een zo goed mogelijke integratie. De afgelopen twee jaar hebben 219 mensen de cursus afgerond.

Gezamenlijk strijken

Verder heeft LEVgroep afgelopen jaar een proef gedraaid waarbij extra taalonderwijs beschikbaar is voor statushouders die meedoen aan het Stadsleerbedrijf, bijvoorbeeld in de Zorg- en gemaksdiensten. Na twee uur taalles ging de groep gezamenlijk strijken, en tegelijkertijd de taal oefenen. Deze proef wordt in het najaar voortgezet, met een klussendienst er nog bij.

In Deurne hebben nu vijftig mensen van voornamelijk Eritrese en Syrische afkomst het traject doorlopen. De keuzeworkshops hebben onder meer als thema opvoeding, vrijwilligerswerk en digitale vaardigheden. Dit jaar zijn er ook nog enkele mensen uit Jamaica en Iran die het traject gaan volgen.

In Gemert-Bakel moet het feestje nog komen. De eerste groep van 26 - vooral Syrische en Eritrese - deelnemers heeft de verplichte workshops afgerond en is net begonnen aan de extra workshop.

Het gezamenlijke werkbedrijf Senzer heeft twee participatiecoaches aangesteld om de statushouders in de Peel naar werk te begeleiden.