Van niveau Vlado Kumpan in Aarle-Rixtel 'kun je alleen maar dromen’

,,Hier worden we wel een beetje depressief van", lacht Belinda van de Heuvel. ,,Als je dit hoort kunnen wij onze instrumenten wel inpakken."

Van de Heuvel, trompettiste bij de Aalander Muzikanten, is zaterdagavond één van de ruim driehonderd enthousiaste bezoekers in D'n Dreef in Aarle-Rixtel. Samen met enkele leden van haar blaaskapel geniet ze van een sprankelend optreden dat de Tsjechische top-trompettist Vlado Kumpan met zijn twaalf 'Musikanten' verzorgt. Dat concert wordt georganiseerd door stichting Blaasmuziek Laarbeek. Jeanne Pennings en Henk Sterken tonen zich namens de organisatie tevreden: ,,De zaal zit goed vol en iedereen geniet. Ze zijn stuk voor stuk gek van Vlado. Er zijn zelfs mensen speciaal uit Friesland naar Aarle-Rixtel gekomen. Dat zegt eigenlijk alles. Dit is muziek zoals muziek moet zijn."

Ook Kumpan zelf is opgetogen: ,,Dit is de tweede keer dat ik hier speel. Het publiek is in het begin rustig. Maar als we spelen stijgt de stemming snel. Die interactie en die sfeer geven ons ook heel veel schwung."

Onder het publiek bevinden zich opvallend veel muzikanten. Frank Bakker mocht met kapel Krajovjanka het voorprogramma verzorgen. ,,Dit is één van de hoogtepunten van het jaar", vindt de bariton-speler uit Helenaveen. ,,Als muzikant. Maar ook als toeschouwer. We spelen niet elke week voor zo'n grote zaal. En dit orkest is natuurlijk een genot om naar te luisteren. Hier kunnen wij niet aan tippen. Van dit niveau kunnen wij alleen maar dromen."