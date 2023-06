Vandaag kans op bewolkte dag in Laarbeek

Elf maanden cel voor Eindho­venaar die ‘niks wist van drugs in zijn caravan’

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Ruim 2 kilo MDMA lag er in de caravan van Louis V. (56) uit Eindhoven. Dat hij niet wist wat dat voor een spul was, wil er bij de rechtbank niet in. De man krijgt elf maanden cel.