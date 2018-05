Veertigste Jaarmarkt Aarle-Rixtel en opnieuw trekt massa's bezoekers

N615 op de schop, maar zorgen over fietsers blijven

8 mei BEEK EN DONK - De N615 van Gerwen naar Beek en Donk moet er na het groot onderhoud van de komende maanden (18 mei tot en met eind september) weer jaren tegenaan kunnen. Maar is de weg straks ook veiliger? Dat is een vraag die enkele kritische Beek en Donkenaren dinsdag opwerpen tijdens een inloopavond over de wegwerkzaamheden in Zaal Dave van de Burgt.