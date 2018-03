Verkiezingsoverwinnaar PNL vier jaar geleden buitenspel gezet: 'Het was houdoe en bedankt'

LAARBEEK - De winnaar van de vorige verkiezingen in Laarbeek was geen verrassing, maar dat Partij Nieuw Laarbeek onverhoeds buitenspel werd gezet door de andere partijen, dat sloeg wel in als een bom. En die dreunt nog na.

Je zou het een 'coup' kunnen noemen: vier partijen die samenspannen om de grote verkiezingsoverwinnaar overboord te gooien. Vier jaar geleden werd het voor Partij Nieuw Laarbeek rauwe werkelijkheid. Negen van de negentien zetels in de Laarbeekse raad wist de partij te veroveren, de grootste winst ooit. Maar vijf dagen later stond de partij wel met lege handen.

'Een klap in ons gezicht', verwoordt huidig lijsttrekker Bowen Straatman het. PNL kreeg een telefoontje dat de andere partijen het samen rond hadden. ,,Het was houdoe en bedankt", vult Ria van der Zanden aan. ,,Terwijl wij 45 procent van de stemmen hadden."

Turbulente periode

Zoals in Laarbeek de gewoonte was nam PNL als grootste partij het voortouw in de onderhandelingen. Dat gebeurde in een turbulente periode waarin de verziekte bestuurscultuur in Laarbeek aan het oppervlak was gekomen. Uiteindelijk zou die de kop kosten niet alleen aan toenmalig burgemeester Hans Ubachs maar ook aan PNL-raadslid Theodoor Biemans en uiteindelijk PNL-voorman Hans Vereijken. Die laatste zat echter pal na de verkiezingen nog in de startblokken om een nieuwe coalitie te formeren.

Vereijken genoot blijkbaar weinig vertrouwen bij de andere partijen. Van der Zanden: ,,Zaterdags na de verkiezingen zijn de eerste gesprekken geweest. De afspraak was dat we maandagavond weer bij elkaar zouden komen. We hebben een paar uur zitten wachten en toen kwam er een telefoontje: wij zijn eruit." PNL was niet meer nodig.

Demonstreren

Volgens van der Zanden en Straatman was er niet naar de kiezer geluisterd. En dat vonden de kiezers zelf ook getuige de opkomst van honderden mensen - lang niet alleen PNL'ers - die naar het gemeentehuis kwamen om te demonstreren tegen de gang van zaken. Vergeefs.

PNL kwam voor het eerst in vijftien jaar in de oppositie. Van der Zanden: ,,Als wij het met een voorstel van het college niet eens waren hebben wij daar stevig tegen geageerd. Maar wel altijd op basis van argumenten, we hebben nooit nee gezegd om het nee." ,,De andere partijen denken daar wel eens anders over", vindt Straatman. ,,Soms reageren ze op een manier van 'daar heb je hun weer'. Ook al zijn onze argumenten nog zo valide." De onderlinge verstandhouding is de afgelopen periode overigens meestal goed geweest, vinden ze.

Quote We zijn bang dat de kiezer teleurgesteld is. Daarom roepen we op om vooral wél naar de stembus te gaan Bowen Straatman