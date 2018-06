Vette tricks en dynamische moves door ex-Lieshoutse paaldanskampioene

Dat de 28-jarige Minten zich aan de paal goed kan uiten bewees ze afgelopen zondag. De voormalige inwoonster van Lieshout kroonde zich tot Nederlands kampioen paalsport. Terwijl ze pas op haar 24e begon, vertelt ze. Na een proefles was ze direct verkocht. ,,Ik vond het supervet. Waar anderen vroeger kapster of zuster wilden worden, wilde ik in het circus werken. Paaldansen heeft wel wat weg van een circusact. Het lijkt bijna onmenselijk."