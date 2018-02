Vier ton voor 'medicijnfilter' waterzuivering Aarle-Rixtel

Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) maandag bekend. Het kabinet heeft in totaal 30 miljoen gereserveerd om te zorgen dat er minder medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Door het toenemende medicijngebruik - denk aan de vergrijzing - stijgt ook de hoeveelheid farmaceutische stoffen in het water al jaren. Want als iemand die medicijnen gebruikt naar het toilet moet, blijft een deel van de onafbreekbare stoffen via de ontlasting achter in het rioolwater. Die stoffen worden er nu vaak bij de zuivering niet uitgehaald. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de water; ook krijgen vissen ongewenst hormonen binnen die niet voor hen bedoeld zijn.