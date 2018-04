Vijf avonden lang wielrent de jeugd weer door Lieshout

Aan bouwnijverheid geen gebrek in Mariahout

11 april MARIAHOUT - Opnieuw zijn de bouwplannen in Mariahout uitgebreid. Eerder was al bekend gemaakt dat Cedrus Vastgoed uit Beek en Donk veertien nieuwe huizen gaat bouwen op de hoek Struikheide en Ahorn; drie koopwoningen in het goedkopere segment en acht vrije sector huurwoningen. Tijdens de jaarvergadering maandagavond van dorpsvereniging Zorg om het Dorp heeft Cedrus fase 2 gepresenteerd. Dat plan is eveneens in Hoge Suute gesitueerd en behelst vijf starterswoningen en een twee-onder-een-kapwoning.