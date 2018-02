Voor de zomer een pleintje met 13 'tiny houses' in Aarle-Rixtel

Vóór de zomer kunnen ze al bewoond zijn. Zo goed als alle procedures voor het plaatsen van dertien tiny houses (kleine tijdelijke huisjes) aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel zijn doorlopen. De omwonenden zijn geïnformeerd, het plan is bij de gemeente ingediend - en positief ontvangen - en de Stichting Tiny Houses Laarbeek is opgericht. ,,Nu kunnen we de mensen die zich hebben ingeschreven laten zien wat het plan geworden is", vertelt initiatiefnemer Johan van Bakel.

Er moet geloot geworden omdat 85 gegadigden zich hebben gemeld. De jongsten zijn 18/19, de oudste is 64. Van Bakel: ,,Er zijn grofweg drie categorieën: starters op de woningmarkt, alleenstaanden en een groep die uit idealisme een kleine woning zoekt." Bij het loten gaan eigen inwoners voor, daarna inwoners van Laarbeek die een band met Aarle-Rixtel hebben en dan pas de rest van de regio. ,,Maar zo ver zal het niet komen", schat Van Bakel. Er wordt om twaalf huisjes geloot, want één is er voor hem. ,,Ik vind het leuk om dit voor anderen te regelen, maar het is begonnen om een woning voor mezelf."

In oktober 2016 heeft de edelsmid een oriëntatieavond gehouden om de belangstelling te peilen. Na goed te hebben rondgekeken bij soortgelijke projecten in heel Nederland (samen met de gemeente) is er uiteindelijk een burgerinitiatief gekomen voor een tiny housespleintje. ,,Voor het eerst in Nederland. Overal elders zijn het de corporaties die dat doen, voor spoed-woningzoekenden of voor statushouders. Nergens ook zoveel bij elkaar als hier."

De bewoners zijn eigenaar van de mini-woningen en kunnen kiezen uit drie typen. Er zit ook een gelijkvloerse variant met veranda bij. De grond blijft van de gemeente. ,,Zo klein zijn ze niet: 55 vierkante meter, vergelijkbaar met een appartement." Er wordt nog nagedacht over een gezamenlijke opslagruimte en een mini-milieustraat. Er wordt nog nagedacht over een gezamenlijke opslagruimte en een mini-milieustraat. Een huisje kost 70 tot 90.000 euro. Ze worden gemaakt van duurzame materialen en zijn zeer energiezuinig. ,,Nul op de meter. De totale woonlasten zijn hooguit vierhonderd euro. Starters kunnen hier dus flink sparen." Om die reden verwacht Van Bakel dan ook dat het project voor een verschuiving op de krappe woningmarkt in Aarle-Rixtel zal zorgen.

Tiny houses zijn snel te plaatsen omdat ze in de fabriek worden voorgefabriceerd, maar juist ook om het tijdelijke. Dat scheelt veel proceduretijd, omdat het bestemmingsplan niet hoeft worden aangepast. Een omgevingsvergunning volstaat.

Zo staan de dertien tiny houses er in principe voor tien jaar. ,,Misschien bevalt het zo goed, dat we de grond ook kunnen kopen en het project na bestemmingsplanwijziging permanent maken. En anders wordt het tijdig nadenken over een nieuwe plek. Want ze zijn verplaatsbaar."