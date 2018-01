Voormalige drogisterij in Aarle-Rixtel wordt Welzijnshuis

Vanwege het stoppen van de huurovereenkomst van Savant bij Zonnetij was de gemeente al langer op zoek naar een nieuwe locatie voor het steunpunt van het team Zorg en Welzijn. ,,Dit particuliere initiatief sluit aan bij het WMO-beleid", verklaart wethouder Zorg Joan Briels.

Betere leefbaarheid

Een andere reden om positief tegenover dit plan te staan is dat de leefbaarheid erop vooruit gaat. ,,Het geeft wat reuring in het dorp", aldus Briels. Al was er volgens hem ook twijfel, omdat gemeenschapshuis De Dreef ook een bepaalde functie heeft. ,,De grotere activiteiten gaan zoveel mogelijk daar naartoe."

De voormalige drogisterij in de Dorpsstraat wordt op kosten van de eigenaar verbouwd tot een multifunctionele ruimte. De gemeente draagt maximaal 550 euro per maand bij aan de huur, exclusief energiekosten. Na het sluiten van de parochie vinden de vrijwilligers en de KBO-leden straks ook onderdak in de nieuwe huiskamer.

Het Welzijnshuis is een initiatief van Antoine Vermaes. De eigenaar van een organisatie- en adviesbureau maakt zich naar eigen zeggen steeds meer zorgen over hoe de zorg georganiseerd is. Hij heeft jaren bij Achmea gewerkt. ,,Ik snap dus hoe het in de verzekeringswereld werkt." Ook voelt hij zich door privé-omstandigheden betrokken bij zorg en welzijn. ,,Mensen stellen het vaak uit om naar de huisarts of de wijkverpleegkundige te gaan, omdat ze niet inzien dat er iets aan de hand is. Naar het winkeltje ga je om anderen te ontmoeten, met een kop koffie een krantje te lezen of misschien voor een cursus. En de wijkverpleegkundige is daar dan ook, of anderen die je kunnen en willen helpen. Het is niet meer alleen die ene mantelzorger die naar je kijkt."

Mogelijkheden genoeg