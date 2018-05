Vrouw rijdt met scootmobiel de berm in bij Beek en Donk, boer schiet te hulp

Coalitieak­koord Laarbeek is een 'groeipro­ces'

17 mei LAARBEEK - Vergeleken met de klus om met alle vijf partijen in Laarbeek één coalitie te vormen, is het vijfpartijenakkoord een peulenschil geweest. In twee weken is de klus geklaard. ,,Het allermoeilijkste was om op de hoofdlijnen te blijven", zegt PNL-wethouder Ria van der Zanden lachend. ,,Het moest vooral niet dichtgetimmerd worden. De invulling is aan de raad." Ze is door het nieuwe college naar voren geschoven als woordvoerder voor het gisteravond aan de gemeenteraad gepresenteerde akkoord.