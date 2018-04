VVV-punt Beek en Donk dicht en toch open

BEEK EN DONK - Het VVV-punt in cafetaria De Donck op het Piet van Thielplein in Beek en Donk is dicht, maar blijft toch open. Martijn van Hoek zet het toeristen-informatiepunt in zijn horecazaak onder eigen naam voort, zónder de VVV. Volgens voorzitter van VVV Laarbeek Chris de Hoog is voor beide kanten niet aan de verwachtingen voldaan. Van Hoek wil daar niet op ingaan. ,,Ik heb me erbij neergelegd, maar het gaat toch gewoon door. Voor de toerist zal er niks veranderen. Wat we hier voorheen hadden, hebben we nog steeds. VVV-bonnen, kaarten, fietsroutes, alles", verklaart hij.