Wedstrijd om Wishkaartjes: fotografeer favoriete plek in Laarbeek

Ouderenbond Aarle-Rixtel trekt bij scouting in

7:31 AARLE-RIXTEL - De KBO in Aarle-Rixtel gaat gebruikmaken van het gebouw van de scouting. De blokhut in de voormalige gemeentewerf aan de Duivenakker staat overdag leeg terwijl de ouderenbond juist op zoek was. Die maakte gebruik van de pastorie aan de Heindertweg en van een ruimte in De Dreef.