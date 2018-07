Weer Laarbeek Live op Heuvelplein

Vanaf vrijdag staat het Heuvelplein in Beek en Donk drie dagen in het teken van Laarbeek Live . Drie kroegen zorgen gezamenlijk voor de organisatie van het evenement.

Elke dag checkt Ruud Verachtert op zijn telefoon de weersvoorspellingen. Want dat is het enige wat hij niet in de hand heeft. De eigenaar van café Thuis organiseert samen met café De Tapperij en café Van de Burgt 'Laarbeek Live', een driedaags muziekevenement op het Heuvelplein, in de open lucht. Dat begint vrijdag, traditioneel met de start van de bouwvak. Verachtert: ,,Als horeca moet je meer zijn dan een café alleen. Je moet meer activiteiten ontplooien. Het Heuvelplein is een belevingsplein. Gezamenlijk willen we dan ook leuke activiteiten aanbieden aan de gemeenschap."

Met drie kroegen samen dus. ,,We hebben allemaal ons eigen draagvlak in het dorp. Het is goed om te laten zien dat we ook collega's zijn en niet concullega's", benadrukt Verachtert.

Volwassen

In een paar jaar is Laarbeek Live uitgegroeid tot een volwassen evenement dat de volledige medewerking krijgt vanuit de gemeente. Op vrijdag van 20.00 tot 1.30 uur, zaterdag van 20.00 tot 02.00 en zondag van 14.00 tot 22.00 uur staat de tap open en is het podium telkens bemand.