Weg bij Beek en Donk drie weken dicht

Ryan van den Akker uit Beek en Donk: 'Een ouwe hippie, dat ben ik'

26 juli MAASTRICHT - Er was een tijd dat ze de ster was in grote musicals van Joop van den Ende, maar nu doet de in Beek en Donk geboren Ryan van den Akker iets waar ze pas écht voldoening uit haalt. ,,Een flauw leven, daar kan ik niet tegen."