Wegwerkzaamheden bij Deense Hoek Lieshout

De kruising richting de Deense Hoek en 't Hof is overdag open. Om veiligheidsredenen is de oversteek voor fietsers en voetgangers daar de komende twee weken afgesloten. Tot maandagochtend 11 juni om 6 uur worden fietsers omgeleid via Achterbosch of de Roeklaan. De algemene omleiding is via de N279 en N270. Lokaal verkeer wordt omgeleid via Lieshout of via Gerwen voor Stiphout naar de N270. De weg van Aarle Rixtel naar Lieshout blijft beschikbaar en ook de aanliggende percelen blijven bereikbaar.